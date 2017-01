Stručnjaci daju ostavke, a Brexit će voditi neznalice?

Politika, Svijet

Nikako da krene

Samo nekoliko tjedana uoči datuma koji je britanska premijerka Theresa May odredila za početak procesa razdruživanja od Europske unije, veleposlanik V. Brinatije u EU Sir Ivan Rogers , ključna osoba koja je trebala obaviti većinu toga posla, dao je ostavku. On je već treći veleposlanik koji u relativno kratkom vremenu daje ostavku, pa političari strahuju da je vlada krenula u potpuno krivom smjeru te da rastjeruje one koji su stručni za obavljanje posla. Dodatan udarac je što su velike banke već počele najavljivati premještaj dijela poslovanja iz Londona u Pariz ili Frankfurt. » Večernji