Stručnjaci: Umjetna inteligencija zrela za zloupotrebu, treba spriječiti

Najgora kombinacija: Pametan i zao

Dronovi pretvoreni u rakete, lažni videi za manipuliranje javnošću i automatsko hakiranje samo su neke od prijetnji od umjetne inteligencije u pogrešnim rukama, kažu stručnjaci u novom izvještaju Malicious Use of Artificial Intelligence . Izvještaj je koncentriran na područje umjetne inteligencije koja je dostupna sada ili će biti dostupna unutar pet godina, a naglasak je na umjetnoj inteligenciji koja može učiti do super-ljudskih razina inteligencije, a bez ljudskih primjera ili vodstva. Primjeri moguće zloupotrebe umjetne inteligencije:... Proizvođači sistema umjetne inteligencije moraju više poraditi na ublažavanju moguće zloupotrebe njihove tehnologije, a i države trebaju razmisliti o novim zakonima kako bi se spriječilo da zlonamjerne države, kriminalci i teroristi umjetnu inteligenciju ne iskoriste za svoje ciljeve, kaže se u izvještaju. » The Verge