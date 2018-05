Stručnjak za nejednakosti Branko Milanović: Migrantima treba smanjiti prava

Društvo, EU, Politika, Regija, Svijet

Raditi, raditi, i samo raditi

Europa je bila emigracijski kontinent, a postaje imigracijski kontinent. Na to nije spremna niti je na to naučila - kaže ekonomist Branko Milanović , vodeći svjetski stručnjak za globalne nejednakosti , u vrlo zanimljivom intervjuu Novom listu . Smatra on da bi ekonomski migranti, pogotovo u EU, trebali imati sva jednaka prava kao radnici, ali ne i građanska, politička prava pa da bi onda građani zemalja koje primaju migrante bili voljni primati više njih. Navodi i paradoksalni primjer Estonije koju se smatra velikim uspjehom tranzicije, ali koja gubi stanovništvo i prijeti joj da takorekuć nestane, da ima pola milijuna stanovnika. Još jedan paradoks: nejednakosti unutar zemalja se povećavaju, a nejednakosti između zemalja se smanjuju - razlika između bogatog i siromašnog Amerikanca se povećala, ali razlika između prosječnog Amerikanca i prosječnog Kineza se smanjila. Ovdje njegovi citati na Google Scholar.