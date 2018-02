Sunčica Findak: O kampusima u Rijeci i Splitu se manje priča, a sve funkcionira

Hrvatska, Obrazovanje

"Rektor bi samo trebao provoditi odluke senata jer bez samog Senata on nema velike ovlasti. Međutim to se promijenilo i dobili smo Senat koji puno ne kritizira, puno ne govori i ne daje doprinos svojoj akademskoj zajednici" rekao je Marko Matijević, glavni urednik portala Srednja.hr, na HRT-u, o izboru Rektora Zagrebačkog sveučilišta. Sunčica Findak dodala je da, za razliku od Borongaja, o "Rijeci, Splitu i Zadru nisu toliko pričali, a kampusi su im velebni. To su daleko manja Sveučilišta, a sve funkcionira". Kandidati za Rektora su Damir Boras, aktualni rektor i Damir Bakić, profesor na PMF-u. » HRT