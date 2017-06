Glazba, Svijet, Zabava, Zagreb

Samo muving

Kings of Leon, Arcade Fire, Alt-J, Kasabian, Michael Kiwanuka, Flogging Molly, Darko Rundek, Slaves, Repetitor, Orchestra Baobab, Booka Shade, Danko Jones, Public Service Broadcasting i mnogi drugi zabavljat će od 19. do 21. 6. na zagrebačkom Jarunu posjetitelje INmusica, no samo one koji su kartu već kupili jer je 12. izdanje festivala rasprodano. » N1