Sve što je vlada radnicima dala poreznom reformom, uzima kroz - val poskupljenja

Hrvatska

Skup život

Nova je reforma od 1. siječnja samcima s prosječnom plaćom u Hrvatskoj od oko 5.600 kuna donijela povećanje od pedesetak kuna, roditelju jednog djeteta zahvaljujući povećanju olakšica oko 130 kuna, dok su oni iznad šest do 11 tisuća kuna imali povećanje od 50 do oko 200 kuna, ovisno o tome imaju li primjerice jedno ili dvoje djece. No s druge strane, poskupljuju trošarine za cigarete i PDV u ugostiteljstvu, rastu cijene plina i struje, autoceste... » Novi list