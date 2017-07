Švedskoj iscurile osobne informacije milijuna građana

Društvo, Politika, Svijet

Štokholmski sindrom

Švedski premijer Stefan Lofven potvrdio je ovaj tjedan da je njegova vlada nenamjerno izložila osobne informacije milijuna Šveđana. Propust se dogodio još u rujnu 2015. kad su švedske vlasti outsourceale svoju bazu podataka i IT usluge privatnim kompanijama IBM u Češkoj i NCR u Srbiji. Dok su uploadali podatke na IBM-ove i NCR-ove servere dostupne su bile informacije poput imena, fotografija i kućnih adresa milijuna Šveđana. No, nisu izvukli pouku iz ovoga - u ožujku 2016. procurile su im informacije tisuća ljudi sa zaštićenim identitetima, no agencija STA kojoj su procurili podaci još je pogoršala stvar poslavši najobičniji email koji je identificirao informacije koje su trebali čuvati te tražila od ljudi da sami uklone informacije iz njihovih baza podataka. Šefica STA Maria Ågren podnijela je ostavku u siječnju te platila globicu u vrijednosti od 8.500 dolara. » Gizmodo