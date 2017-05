Švicarci izglasali prelazak s nuklearne na obnovljivu energiju

Okoliš, Politika, Svijet

Atom Sunca

Švicarski su glasači na jučerašnjem referendumu izglasali odustajanje od nuklearne energije i prelazak na obnovljive izvore energije. 58% birača podržalo je prelazak na zelene energetske izvore, što neće biti tako lako jer Švicarska trenutno ima 5 nuklearnih elektrana koje zadovoljavaju trećinu domaćih potreba za električnom energijom. Protivnici su upozoravali da će odustanak od nuklearne energije biti preskup i dovesti do poružnjivanja prirode, no Švicarci su svejedno odlučili da prelaze na solarnu, energiju vjetra i hidroenegiju. » The Local