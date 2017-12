Svijet je pozitivnije mjesto nego što mislimo, ali mozak voli loše vijesti

Društvo, Svijet, Zanimljivosti

Dobre vijesti za vijuge koje vole loše vijesti

Naša percepcija svijeta je daleko od stvarnosti i to na način da svijet vidimo daleko strašnijim mjestom nego što on to stvarno jest, što dokazuje statistika. Razina ubojstava u većini je država značajno pala unazad 15 godina, no tek svaka deseta osoba smatra da se oko nas događa manje ubojstava. Ubijenih u terorističkim napadima unazad 15 godina bilo je manje nego u prethodnih 15 godina, no samo petina nas smatra da je mrtvih od terorizma danas manje. I u manje radikalnim stvarima imamo negativno gledište - ljudi drastično precjenjuju broj tinejdžerskih trudnoća pa u nekim državama ljudi misle da svake godine zatrudni polovica tinejdžerica, a istina je da je prosjek 2%. Razlog ovome je što je čovjek genetski programiran da više vjeruje lošim nego dobrim vijestima, a i te negativne vijesti mozak sprema tako da su dostupnije od pozitivnih stvari, piše BBC