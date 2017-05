Okoliš

Nije to samo problem plaže

Nakon vode, pijesak je prirodni resurs koji se najviše koristi. Ljudi ga doživljavaju kao nešto po čemu hodaju na plaži ili u čemu se djeca igraju, no pijeska ima u većini stvari bez kojih ne možemo - zidovima, staklu, računalima, prozorima, mobitelima, ogledalima, cijevima... No to je ujedno resurs koji zbog masovnog crpljenja sve brže nestaje. The New Yorker ima dobar tekst koji upozorava na taj problem.