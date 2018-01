Svijet postaje sve boljim - samo što to ne vidite, tvrdi Bill Gates

Svijet

Samo pozitiva

"Loše vijesti su dramatične i zaokupljaju pozornost kako publike tako i medija, dok se one dobre često smatraju nezanimljivima za objavu. Primjerice, ljudi će htjeti pogledati video požara, ali će rijetki kliknuti na naslov 'Ove godine bilo je manje požara'", piše Bill Gates u tekstu za Time . On smatra da je svijet danas mnogo bolje mjesto nego je to bio prije, a svoju tvrdnju potkrijepio je statističkim podacima. Primjerice, 1990. godine trećina svjetskog stanovništva živjela je u ekstremnom siromaštvu, danas tek desetina. Stoljeće prije legalno je bilo biti gay u 20ak zemalja, danas je u 100. Žene dobivaju sve više političke moći, 90% djece ide u školu... » T-Portal