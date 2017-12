ICT, Zagreb

Slatka šetnja

Mobilna aplikacija Zagreb Be There ima novu rutu nazvanu Sweetmas, a koja turistima preporuča lokacije na kojima se može pojesti nešto slatko. Rutu je osmislila hrvatska majstorica slastičarstva Petra Jelenić. U ruti je izdvojeno sedam slatkih lokacija: slastičarnice Cukeraj, Orijent, Time, Medenko (Cafe u dvorištu), 041, lokal Vis à Vis by Vincek i pekarnica Korica.