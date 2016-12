Tablica: Visina novog poreza na aute

Automobili, Gospodarstvo, Hrvatska

Novogodišnja čestitka

Od 1. siječnja 2017. na snagu stupa nova porezna reforma kojom građani više neće dobivati na kućnu adresu uplatnicu s iznosom godišnjeg poreza za svoj automobil. Svi oni koji imaju osobni automobil do 10 godina starosti obveznici su plaćanja ovog poreza na cestovna motorna vozila. On se plaća godišnje prema snazi motora iskazanoj u kW i godinama starosti vozila. Najjeftinije će proći oni koji imaju auto star od 5 do 10 godina i čija snaga motora ne prelazi 55 kW. Oni će porez platiti 200 kuna (gore cijela tablica). » Index