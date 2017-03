Tajni rječnik Silicijske doline - "sunsetting" i "eating your own dog food"

ICT, Svijet, Zanimljivosti

Da se čovjek snađe među investitorima u Silicijskoj dolini, mora znati njihov jezik, koji jest engleski, ali pun je fraza koje drugi nazivajuili. Dakle, kad netko iz ove doline u Kaliforniji kaže "series A funding" i "series B funding" misli na prvu i drugi rundu vanjskog financiranja, "product-market fit" znači razinu do koje neki proizvod odgovara zahtjevima tržišta, onda ima i lijepa riječ "sunsetting" koja znači manje lijepo ukidanje proizvoda ili usluge, "eating your own dog food" zvuči čudno i ne znači jesti pseću hranu nego kad tvrtka sama isprobava svoj proizvod ili uslugu prije nego pusti na tržište... » BBC