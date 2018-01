Tajvan: Mora mami platiti milijun dolara jer ga je školovala

Svijet, Zanimljivosti

Čuvati sve račune

Vrhunski sud Tajvana naredio je jednom muškarcu da svojoj majci isplati blizu milijun dolara jer je financirala njegovo školovanje za zubara. Majka je sa sinom potpisala ugovor 1997. kad je on imao 20 godina, a pisalo je da će on njoj isplaćivati 60% svojih prihoda jednom kad završi školovanje. Čovjek je odbijao platiti pa ga ona tužila. Sin je na sudu tvrdio kako je pogrešno tražiti povrat novca za odgoj djeteta, ali sud je ugovor proglasio važećim pa mora platiti što je dužan, plus kamate. Sa starijim sinom je žena imala potpisan sličan ugovor, on platio. Možda bi joj bolje bilo da zube ode popravljati kod nekog drugog zubara... » BBC