Tedeschi: Osnovni krivac je Agrokor, ali nitko nije silio dobavljače da daju robu

"Moramo se zapitati zbog čega je došlo do ovakve krize u Agrokoru, zbog čega je došlo do kriza u čitavom nizu kompanija koje su surađivale s Agorkorom i zbog čega su u krizu došle i financijske institucije?, koliko je transparentan i efikasan te kako upravljamo rizicima? Za to nam nije kriva ni ova ni prošla Vlada..., a osnovni krivac za ono što se dogodilo Agorkoru je jedino i isključivo uprava Agorkora", izjavio je Emil Tedeschi, šef Atlantica. » Novi list