Temperatura u Hrvatskoj sljedećih će dana dosegnuti 38 stupnjeva

Hrvatska

Idućih tjedan dana, prema prognozama meteorologa iz DHMZ-a , očekuju nas velike vrućine. Postoji mogućnost da će temperature sljedećih dana dosegnuti i rekordnih 38 stupnjeva. Vrijeme će i idućih dana biti bez veće promjene. No, u unutrašnjosti atmosfera neće biti posve stabilna, pa će uz umjeren i jak razvoj oblaka povremeno biti lokalnih pljuskova i grmljavine, osobito do vikenda. Pljuskovi će biti rijetki, ali ponegdje mogu biti izraženiji. Na Jadranu će noći i jutra biti topli uz temperaturu uglavnom višu od 20 stupnjeva, dok će danju temperatura biti uglavnom od 30 do 33 stupnja. » Index