Hrvatska

Slučajnost

Sustav termovizijskih kamera koji je instaliran za nadzor državne granice ima golemih tehničkih problema, od početka ove godine do 20. veljače, zabilježeno je 17 prijavljenih kvarova. To znači da kamere otkazuju poslušnost svaki treći dan! Kvarovi i nestanak snimki podudaraju se prigovorima zbog navodne primjene sile prema migrantima, no Vlada tvrdi da je to slučajnost. » Novi list