Terorističkih napada ima manje, osim u državama gdje se pojave Amerikanci

Podmetanje mine sebi pod noge

Terorizma u svijetu globalno ima više nego 2001. godine kad su se dogodili teroristički napadi na SAD, no za povećanje broja terorističkih napada kriv je terorizam u državama u kojima se američka vojska pojavila kao okupator, odnosno kao cilj terorista, vidi se iz izvještaja američke vojske . Kad bi se izuzelo ta područja gdje se pojave Amerikanci pa ih onda teroristi napadaju, terorizma ima daleko manje. War on the Rocks ima opsežnu analizu izvještaja.