'The Chickenshit Club': Financijski zločini bez kazne

Crna kronika, Gospodarstvo, Književnost, Politika

Pravi zločin

Ne postoji pravi način za opisati The Chickenshit Club Jessea Eisingera. U pitanju je apsorbiranje financijske povijesti, monumentalan novinarski rad no i ne posve uvjerljiva polemika. To je prvorazredna studija savezne birokracije. To je također priča o pravednosti i kompromisu, nadmoći i podređenosti. Knjiga nudi pregled stoljeća zločina 'bijelih ovratnika'. Ponavljajuća tema je kako je svaka vlada uvijek bila loša u njihovom procesuiranju, piše Bloomberg