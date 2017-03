The Cult i House of Pain u lipnju u Zagrebu

Glazba, Hrvatska, Svijet

Pogled u prošlost s brda

Britanski rokeri The Cult održat će 27. lipnja koncert na zagrebačkoj Šalati, a dan prije na istom će mjestu koncerte održati reperska supergrupa Prophets Of Rage te hip-hop veterani House Of Pain i post-rock bend Black Peaks. Ulaznice su, na početku prodaje 200, odnosno 220 kuna. Oba ova koncerta održat će se u sklopu Zagreb RockFesta, koji će se tijekom lipnja održavati na različitim lokacijama po gradu. » Monitor