'The Disaster Artist' stigao u američka kina

Film

Box office report

Ovog vikenda nije bilo nikakvih promjena na američkoj box office ljestvici. Animirani Coco i dalje je prvi sa 108,6 milijuna dolara zarade, Justice League je drugi sa 197,3 milijuna dolara, a treći je Wonder sa zarađenih 88 milijuna. U kina je izašao The Disaster Artist ) priča o najgorem ikad snimljenom filmu i njegovom autoru Tommyju Wiseau, kojeg tumači James Franco. Kritike su odlične. Neke dijelove originalnog kultnog filma The Room možete pogledati ovdje