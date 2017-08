The Economist dohvatio Agrokor: Propast supermarketa prijeti Balkanu

Gospodarstvo, Hrvatska

Dobra katastrofa daleko se čuje

List The Economist objavio je u članak u kojem se dohvatio Agrokora. Autor se pita kako je moguće da propadne koncern koji ima gotovo monopol na proizvodnju hrane. Kada bi Agrokor propao, ugroženo bi bilo oko pola milijuna ljudi dok bi gospodarstvo zaronilo i do deset posto, piše The Economist navodeći izjavu šefa Agrokora Ante Ramljaka. Zaključno, navode da bi se regija mogla otići u dugu recesije, iz koje je tek izišla nakon što se objave konačni i stvarni podaci vezani za financije najveće hrvatske tvrtke. » Index