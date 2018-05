The Man Who Killed Don Quixote - ukleti film koji je publika čekala 20 godina

Film

Iz Cannesa

"Nakon svih tih oluja, upala prostate, poplava, odvjetnika i suđenja, The Man Who Killed Don Quixote sada je konačno pred publikom, nakon 20 godina. A kad ga čovjek vidi, ne može nego sjetiti se Grlićeve rečenice o filmovima kojima nije suđeno. Film puno i previše nalikuje na filmove kakve je Terry Gilliam radio u 21. stoljeću. To znači da je razbarušen, neuredan, kaotičan, ali bez pametne oštrine i ikonografske originalnosti kakva je nekad krasila pajtonovskog animatora", piše Jurica Pavičić. » Jutarnji