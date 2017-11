Web stranice

Iće i piće

Satirički The Onion i zabavni The A.V. Club napravili su zajednički projekt, web stranicu The Takeout koja će vrlo ozbiljno i bez šale pokrivati sve teme o hrani i piću. Neki od prvih tekstova: savjeti za ponašanje prema konobarima/cama u restoranu koje daje konobarica, te savjeti kako na roštilju ispeći najfinija rebarca.