Theresa May: Britanija ostaje prijatelj s EU-om, no sva partnerstva se prekidaju

EU, Politika

The Great Escape

Britanska premijerka Theresa May zauzela se za "jasan i čist" razlaz s Europskom unijom kazavši da Brexit znači izlazak iz jedinstvenog europskog tržišta. May planira do kraja ožujka formalno pokrenuti proceduru razdruživanja od EU-a, nakon čega slijede dvije godine pregovora s Bruxellesom i europskim partnerima, a konačni sporazum će dati na glasovanje u britanski parlament. May je kazala da ostanak na jedinstvenom tržištu nije u skladu s prioritetom Londona da stavi pod kontrolu imigraciju iz EU-a, što onemogućava temeljno europsko načelo slobode kretanja europskih radnika."Nećemo tražiti da ostanemo članicom jedinstvenog tržišta, ali ćemo tražiti najveći mogući pristup", objasnila je May, s obzirom na to da je 44 posto britanskog izvoza 2015. otišlo u EU. » BBC