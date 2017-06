Theresa May i konzervativci izgubili apsolutnu većinu, Corbyn traži ostavku

Politika, Svijet

Prijevremeni izbori

Konzervativna stranka britanske premijerke Therese May izgubila je apsolutnu većinu u parlamentu, otkrili su rezultati prijevremenih parlamentarnih izbora održanih u četvrtak. Konzervativci su prije izbora imali 330 mjesta, a ovu je brojku May željela dodatno ojačati prije početka pregovora o Brexitu 19. lipnja, ali su završili na 318 mjesta, dok laburisti imaju 261, škotski SNP 35, a liberalni demokrati 13. Vođa laburista Jeremy Corbyn pozvao je premijerku da „ode i napravi mjesta vladi koja će doista predstavljati sve ljude ove zemlje“, ali prema javljanjima agencija, May nema namjeru odstupiti. » Slobodna