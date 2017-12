Tin Ujević: Je li piće štetno ili korisno za stvaranje?

Hrvatska, Književnost, Kultura

Utjehe nema u vodi ni inspiracije u vinu

"Kao stvaralac ne mogu ništa dobiti od pića. To bi bilo kao da romanopisac živi od svojih sanja. Treba mi mudračeva opojnost: pijanstvo bez vina, a nju imam. Naprotiv bih rekao, piće mi tjelesno katkada dosta koristi, ali mi duhovno isto toliko oduzima. Ono otupljuje duh i čeliči živce za grube zemaljske borbe" - podsjeća magazin XXZ na riječi Tina Ujevića o alkoholu i umjetnosti. Ima on i definiciju pijanca, to je "čovjek koji se rado i često, sustavno opija; čovjek koji uredno i skladno pije je samo pilac, ako vam ta riječ prija - ukusan potrošač vina".