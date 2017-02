Tisuće prosvjedovale protiv Trumpa u Europi i SAD-u

Politika, Svijet

Svijet protiv Donalda

Od Londona do New Yorka, od West Palm Beacha do Berlina, tisuće osoba nanovo je prosvjedovalo u subotu protiv Trumpove protuimigrantske izvršne uredbe.Najveći prosvjed odvijao se u Londonu s oko 10.000 osoba, po procjeni Guardiana . Prosvjednici su se okupili kasno ujutro ispred američkog veleposlanstva na poziv nekoliko proturasističkih, pacifističkih i organizacija protivnih strogim mjerama te krenuli prema Trafalgar Squareu s transparentima na kojima je pisalo ‘Ne rasizmu! Ne Trumpu! Dolje Trump! » T-Portal