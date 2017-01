Svijet, Zanimljivosti

Dvije mrlje

Novi dokazi pokazuju da je tri tjedna prije nego što je Titanic zaplovio iz Southamptona prema New Yorku došlo do požara u trupu broda. Kada je brod naletio na ledenjak, čelični je trup zbog požara bio preslab i popucao je pa je došlo do potonuća broda. » Independent