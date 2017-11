Tom Waits - o plesu, o piću, o paklu

Glazba

Anđeo i vrag

Glasovne mogućnosti Vejtsa kreću se od šapata do krika; instrumenti koji ga prate kreću se od usamljenog bubnja ( Pasties and a G-string ), preko ekscentričnijih konstrukcija jedinstvenog zvuka kao što je muzička testera ( November ), do punog sastava bleh orkestra ( Anywhere I Lay My Head ). Dosta je eksperimentirao sa ritmovima, primjer je Clap Hands s jednostavnim osnovnim ritmom, koji podsjeća na gospoel ali i vudu obrede iz močvara Luizijane, piše KulturKokoška u zanimljivoj analizi karijere Toma Waitsa.