Tomić: Hrvat se samo u Hrvata može pouzdati? Vrijeme je za inteligentniju dogmu

"27 godina igramo tu jednu jedinu loto kombinaciju"

"A zašto se to drži vrlinom, to da je netko Hrvat? Došlo mi je ovo pitanje neočekivano dok sam čitao kako onaj glupi sisački biskup optužuje predsjednika Vlade da se urotio s narodnim izdajicama i okrenuo protiv pravih Hrvata. Pogodilo me iznenada, kao grom na pustoj cesti: dakle, što mi imamo od pravih Hrvata? Donose li oni možda kruh i maslac na naš stol, kupuju li pravi Hrvati cipele našoj djeci, pokrivaju nas grubim suknenim biljcem da ne ozebemo? Kad nam prvoga u mjesecu dođu računi za plin i telefon i električnu struju, pravi Hrvati uzmu uplatnice, namignu i kažu: 'Zaboravite, braćo. Ovo je naša briga'"; piše Ante Tomić. » Jutarnji