Tomić: Zanos, neiskvarenost i nesebičnost mogu se naći još samo u bijesu i destrukciji

O navijačima

"Nisam obožavatelj nogometnih navijača. Naprotiv, obično me živcira kad se novinari slaboumno ulizuju delinkventima. Ali nedjeljna tučnjava u Rijeci čudno me potresla. Da se oni biju kao zvijeri, a utakmice uopće nema, i biju se unatoč polarnoj studeni i vjetru što prevrće šlepere, meni je činjenica vrijedna divljenja, mnogo više od takozvanog dobročinstva s dijeljenjem nepojedene hrane. Bez zaje*ancije, nešto tako entuzijastično, zanosno, neiskvareno i nesebično nismo zaista odavno vidjeli. A to da se entuzijazam i zanos, neiskvarenost i nesebičnost mogu naći još samo u bijesu i destrukciji, nije naravno krivnja navijača, već je naprosto stvarnost ove usrane zemlje", piše Ante Tomić. » Slobodna