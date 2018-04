Tour of Croatia za dva tjedna - voze preko Velebita, Biokova, Učke, Papuka...

Hrvatska, Sport, Turizam

Na vrh brda tur se mrda

Najveća biciklistička utrka u Hrvatskoj Tour of Croatia održat će se 17. do 22. travnja, četvrtu godinu zaredom, kroz šest etapa , na trasi dužoj od 1.000 kilometara, s još zahtjevnijim trasama, u još višoj kategoriji Svjetske biciklističke organizacije ovdje najavni video). TOC prolazi kroz niz gradova, no zanimljivo je da će proći kroz Papuk prvi dan, preko Plitvica i Velebita drugi dan, treći dan je cilj na vrhu Biokova, četvrti pored nacionalnih parkova Paklenica i Sjeverni Velebit, peti dan se biciklisti dvaput penju na Učku (s istarske pa s kvarnerske strane), a šesti dan preko Dugog Sela i Vrbovca voze od Samobora i Zagreba (ne baš najkraćom rutom).Etape:17.4. Osijek – Našice, Kutjevo - PP Papuk – Koprivnica18.4. Karlovac – NP Plitvička Jezera – PP Velebit – Zadar19.4. Trogir – Okrug – Brela – Baška Voda – Makarska – Tučepi – Podgora – PP Biokovo (Sv. Jure)20.4. Starigrad – Novi Vinodolski – Općina Vinodolska – Crikvenica21.4. Rabac – Labin – Poklon (PP Učka) – Kastav – Viškovo – Rijeka – Opatija – Poklon (PP Učka)22.4. Samobor – Dugo Selo - Sveti Ivan Zelina - Zagreb (Trg sv. Marka) » Tour of Croatia