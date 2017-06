'Transformers' najgledaniji u američkim kinima s 45 milijuna dolara zarade, u svijetu 200

Film, Svijet

Vitez blagajne

Najnoviji film iz franšize 'Transformers', The Last Knight zaradio je 45 milijuna dolara na blagajnama američkih kino-dvorana proteklog vikenda, što je bilo dovoljno za prvo mjesto box-officea i općenito je puno novaca, ali je svejedno najslabije otvaranje nekog od 'Transformersa' i upola manje od tri prethodna filma iz franšize koji su svaki u prvom vikendu zaradili po 100-tinjak milijuna dolara. Ali, ono što se promijenilo u međuvremenu je količina novca koju se zaradi van američkog tržišta - 'Transformers: The Last Knight' zaradio je u svijetu 196 milijuna dolara ( trailer , na Rotten Tomatoes ima vrlo niskih 15%). Sljedeći na box-officu su 'Cars 3' i 'Wonder Woman', svaki sa zaradom od 25 milijuna dolara. Opet je zanimljivo vidjeti zaradu u svijetu - 'Cars 3' je zaradio 141 milijun, a tek treba početi igrati na nekim ključnim tržištima poput Kine. 'Wonder Woman' je dosad sve skupa u svijetu zaradio 653 milijuna dolara, što je najviše u povijesti za igrani film kojeg je režirala žena. » EW