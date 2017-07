Trent Reznor: Kad ne razmišljaš o publici, stvaraš čišću umjetnost

Glazba, Svijet

Tajanstvenost ne škodi

„Problem izlaganja glazbenika javnosti je taj što je vrlo lako čuti mišljenje svakog anonimnog stanovnika podruma, i to je loše za umjetnost. Kritika boli. Kad čuješ da te netko naziva smećem od izvođača ili govori da je ona pjesma do koje ti je stalo bezvezna, to ima štetan učinak. Mučio sam se s time dugo i morao sam naučiti ne obraćati pozornost. Kad sam snimio (debitantski album) Pretty Hate Machine , nisam mislio da će ga itko poslušati. I odjednom ti govore, 'hej, X ljudi je kupilo tvoju ploču, vrijeme je da napraviš novu'. I sad ti misliš 'pitam se što im se svidjelo na toj ploči, što ako poželim skrenuti u teritorij slobodnog jazza, kako će im se to svidjeti?'. Kad ne razmišljaš o publici, možeš stvarati čišću umjetnost“, kaže Trent Reznor, frontmen Nine Inch Nailsa . » Vulture