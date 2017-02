Trgovina oružjem u svijetu na najvišoj razini od Hladnog rata

Gospodarstvo, Politika, Svijet

Umjesto istrebljenja gladi u svijetu, mi gledamo kako da istrijebimo jedni druge...

Trgovina oružjem u svijetu porasla je u proteklih pet godina na najvišu razinu od Hladnog rata, potaknuta potražnjom na Bliskom istoku i u Aziji, objavio je štokholmski institut za mir u svom redovitom izvještaju . U razdoblju od 2012. do 2016. transferi velikog oružja uvećani su za 8,4% u odnosu na razdoblje od 2007. do 2011., dosegnuvši u proteklih pet godina najvišu razinu od 1950. godine. Najveći je udio u uvozu oružja od 2012. do 2016. imala regija Azije i Oceanije, od 43%, dok je najviše izvozio SAD - čak 33%, slijedi Rusija s 23% pa Kina s 6%. » CNN