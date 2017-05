Tri jednostavna pravila za poboljšavanje

Svijet, Zanimljivosti

Stvari ne postaju lakše, samo postajemo bolji

Mnogi najbolji svjetski sportaši slijede tri jednostavna pravila. Poduzimati vježbe i pokrete koji su malo intenzivniji i kompleksniji od onoga na što su navikli, prvo je pravilo; ne nemoguće zadatke, nego one koje se može podnijeti, ali su s druge strane ruba onogo što mislimo da je moguće. Duboko fokusiranje je drugo pravilo koje znači da je najučinkovitiji način vježbanja eliminiranje svih ometala i posvećivanje pune pozornosti postizanju određenog cilja. Treće i posljednje je podjela vremena vježbanja na blokove, ne duže od 90 minuta, s pauzama od 5 do 30 minuta. Outside o ovome piše kao o pravillima za sportaše, ali zapravo ih može primijeniti gotovo bilo tko za poboljšavanje u bilo čemu...