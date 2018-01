Troje od petero Britanaca svaki dan pije da bi se lakše nosili sa stresom

Svijet, Zanimljivosti, Zdravlje

Struse protiv stresa

58% Britanaca svakodnevno konzumira alkohol da bi se što lakše nosili sa svakodnevnim stresom, podaci su prikupljeni anketom na 6.000 osoba u dobi od 18 do 75 godina ( ovdje svi rezultati ankete). Gotovo polovina ispitanika najčešće pije poslije stresnoga radnog dana, a više od trećine svrati u kafić na putu do kuće. Četrdeset posto žena i trećina muškaraca priznaje da konzumira više od preporučene količine. Šezdeset posto ispitanih za stres okrivljuje posao, polovinu muče financijski problemi, a 36 posto njih obiteljske brige. Što više čovjek pije, to se organizam više navikava na alkohol, zato barem nekoliko dana u tjednu treba napraviti stanku jer će u suprotnom organizam razviti potpunu toleranciju na alkohol. » Sky News