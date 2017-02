Trump CNN-u i New York Timesu zabranio pristup Bijeloj kući

Politika, Svijet

Samo za odabrane

CNN-u, New York Timesu, Politicu i drugim američkim medijima nije bilo dopušteno sudjelovati na današnjem medijskom brifingu Bijele kuće. Radilo se o manje formalnom brifingu od uobičajenih snimanih konferencija, a vodio ga je glasnogovornik Bijele kuće Sean Spicer. CNN je jedina od pet velikih američkih televizijskih mreža kojoj nije dozvoljen pristup. NBC, ABC, CBS i Fox News smjeli su doći, kao i konzervativni mediji poput Breitbart Newsa, The Washington Timesa i One America News Networka. Zbog nastale situacije, AP i magazin Time solidarizirali su se s kolegama i bojkotirali su brifing. » NY Times