Trump je spreman ponuditi ukidanje sankcija Rusiji

Novi kurs

"Trump uz podršku oba doma Kongresa može provoditi svoje politike. Dok to ostane tako prosvjedi ne mogu apsolutno ništa promijeniti. On je napao establišment, ali mnogi zaboravljaju da nije napao samo demokratski establišment nego i republikanski. S druge strane, on je neke od tih ljudi uzeo među najbliže suradnike i oni su zadržali svoja mjesta u vrhu Kongresa. Neće se s Rusijom zbližavati samo oko pitanja Islamske države, već je spreman ponuditi ukidanje sankcije u zamjenu za nuklearni dogovor s Rusijom", komentirao je analitičar Mate Mijić inauguraciju Trumpa. » Dnevnik.hr