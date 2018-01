Trump: Nikad nije bilo bolje početi živjeti američki san

Politika, Svijet

Donaldov sat

Uspjesi u prvoj godini predsjedničkog mandata bili su smanjenja poreza, deregulacija i ofenziva protiv Islamske države, dok će u drugoj uslijediti "novi američki trenutak. Nikad nije bilo bolje početi živjeti američki san", rekao je Donald Trump sinoć pred Kongresom u svom prvom State of the Union Address. Ovaj "novi trenutak" za ovu godine se odnosi uglavnom na rješavanje pitanja imigracije, postroženjem, i infrastrukturu - mostove, ceste, škole - za koju je ove godine obećao 200 milijardi dolara. Najavio je da će zadržati zatvor Guantanamo na Kubi, koji je Obama obećao zatvoriti, ali u 8 godnia nije ispunio obećanje, piše USA Today . Demokrati nisu oduševljeni njegovim govorom - "ne može odbacivati dvostranačke planove poboljšanja zdravstvene zaštite ili zaštite djece imigranata ili sijati mržnju i podjelu i onda se sljedeći dan okrenuti i reći da želi suradnju", kako mu je odgovorila senatorica Kamala Harris The Atlantic piše kako govor nije imao veze sa stvarnošću i stvarnim problemima te da je Trump odavao dojam koji ne odaje nikad - normalnog i dosadnog tipa. Ovdje snimka govora.