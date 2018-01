Trump od muzeja tražio van Goghovu sliku, ponudili mu - zlatni zahod

Društvo, Politika, Svijet

Van Govn

Bijela kuća zatražila je od slavnog muzeja Guggenheim u New Yorku da joj iz svoga fundusa posudi sliku Vincenta van Gogha iz 1888. godine ‘Pejzaž sa snijegom’. No, muzej je odbio posuditi van Goghovo remek-djelo te umjesto toga ponudio administraciji Donalda Trumpa instalaciju talijanskog umjetnika Maurizija Cattelana ‘Amerika’, Zahodska školjka izrađena od 18-karatnog zlata i posve je funkcionalna, a njome se u muzeju Guggenheim do sada koristilo tisuće posjetitelja. Trump tek treba odgovoriti na ponudu. Inače, samo zlato na ovom djelu vrijedi milijun dolara. » Huffington Post