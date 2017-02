Trump omogućio deportaciju 11 milijuna imigranata

Društvo, Politika, Svijet

Nešto kao "držim vas u šaci"

Trumpova administracija objavila je nove smjernice za deportaciju ilegalnih imigranata iz SAD-a kojima je obuhvaćeno gotovo 11 milijuna stranaca bez dokumenata ( ovdje dokument). No, iz vlasti poručuju da ne slijedi masovno deportiranje, kako piše Washington Post , nego da će se usredotočiti na one koji predstavljaju prijetnju, one koji su nedavno došli, osuđene kriminalce te oni koji su optuženi, ali im još nije izrečena kazna. Daily News piše da bi provođenje novih mjera koštalo milijarde dolara, zakočilo ekonomiju i izazvalo humanitarnu krizu. » USA Today