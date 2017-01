Tržište autonome vožnje do 2035. narast će na 560 milijardi dolara

Automobili, ICT, Istraživanja, Svijet

U studiji Kako proizvođači automobila mogu preživjeti samovozeće doba konzultantska kuća A.T. Kearney procjenjuje da će do 2035. godine vrijednost te industrije narasti na 560 milijardi dolara te će ona u automobilskoj industriji zauzimati 17% tržišta. U utrci za prijelaz na autonomna vozila prednost će imati oni koji uspiju pronaći prave partnere koji će omogućiti sadržaj, aplikacije, povezanost i uređaje, no pritom su im digitalne grupacije poput Googlea, Applea i Microsofta prijetnja jer bi i same mogle krenuti u preuzimanje autoindustrije. » Poslovni