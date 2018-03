Glazba

How sad, how lovely

Kultiviši se ima dobar tekst posvećen američkoj kantautorici i preteči folk pokreta Connie Converse . Ova je umjetnica bila prije svog vremena, svoju je glazbu stvarala 50ih godina no nikada nije postigla znatniji uspjeh. Zbog toga je prestala pisati i pjevati, pala u depresiju i nestala. Tek je danas otkrivena vrijednost pjesama poput How Sad, How Lovely