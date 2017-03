Tvornica u Hrvatskoj naplaćuje 200 kuna kazne za pušenje na radnom mjestu

Gospodarstvo, Hrvatska

Zastrašivanje kaznama

“Evidencija izlaska može se evidentirati tek 15 minuta nakon isteka radnog vremena. Osim navedenog svatko tko će koristiti mobitel kaznit će se novčano u iznosu od 500 kuna. Također svakome će se do daljnjeg uzimati po 200 kuna sve dok se ne dokaže da su prestali pušiti na radnom mjestu", stoji to u obavijesti radnicima jedne tvrtke u Hrvatskoj koju je fotografirala jedna radnica te uz nju javnosti dostavila i svoje pismo. U pismu stoji i kako radnici na posao moraju dolaziti 15 do 30 minuta ranije što im nije plaćeno kao ni onih 15 minuta koje moraju ostati dulje kako bi se evidentirali", piše Dnevnik.hr . Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Krešimir Sever navodi kako nijedan poslodavac ne može samovoljno dirati u plaću radnika.