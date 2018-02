U Americi električni auti više ne smiju biti nečujni

Automobili, Okoliš, Svijet

Tesla nek zvuči k'o stojadin!

Električni i hibridni automobili na američkim cestama do 2020. moraju početi emitirati neki zvuk, a kako bi upozorili ostale sudionike u prometu, posebno pješake, bicikliste i slabovidne osobe jer su sad nečujni pa ih ljude jednostavno je čuju. Automobili poput Teslinog Modela 3 ili pak Nissana Leaf morat će emitirati umjetni zvuk do brzine od 30 km/h, dok pri većim brzinama gume i otpor zraka stvaraju dovoljno buke. The Drive piše o mogućnostima različitih zvukova. Slična inicijativa pokrenuta je još 2014. godine u Europskoj uniji, a u konačnici je rok za primjenu postavljen na 2021. godinu. Teslin Elon Musk bio je predložio da se postavi sustav koji bi emitirao određeni zvuk samo u pravcu osoba koje su oko auta, a ne na sve strane, čime bi se izbjeglo zagađenje bukom, što je jedna od prednosti električnog auta. » Fox News