U Cannesu novi film Terryja Gilliama koji je snimao 20 godina

Film

Zlatni filmovi

Psihološki triler Todos lo saben oskarovca Asghara Farhadija otvorio je filmski festival u Cannesu . Film govori o ženi koja se s obitelji vraća iz Buenos Airesa u rodno selo u Španjolskoj, no nepredviđeni događaj otkrit će dugo čuvanu obiteljsku tajnu ( trailer kritike ). Glavne uloge u filmu pripale su Penelope Cruz i Javieru Bardemu. Festival zatvara novi film Terryja Gilliama The Man Who Killed Don Quixote , adaptacija Cervantesovog romana kojeg je redatelj pokušavao snimiti 20 godina - trailer . Glavnu ulogu u komediji ima Adam Driver. » T-Portal