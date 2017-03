U Disneyjevom crtiću prvi put prikazani homoseksualni parovi

Lifestyle, Televizija, Zanimljivosti

U pozadini

Disney je suptilno, ali sigurno krenuo pripovjedanjem o istospolnim pravima i parovima. Nedavno je na televiziji putem kanala Disney XD prikazan crtić Star vs. the Forces of Evil u čijoj epizodi je bila scena koncerta na kojoj se više parova ljubi, a među njima su i istospolni parovi. Iakko je ovo prvi javni iskaz ljubavi istospolnih parova, Disney je periodički uključivao homoseksualne parove u TV serije kao što su "Luck Charlie" i "Gravity Falls". » RTL vijesti